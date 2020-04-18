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Российские военные провели патрулирование в Алеппо

Ирина Егорова
00:35 18.04.2020
Армейская авиация прошла по нескольким маршрутам от аэродрома Камышлы до аэродрома Метрас.
Российские военные провели патрулирование в Алеппо
© Фото: Минобороны России

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. В том числе продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Военная полиция РФ провела патрулирования по маршрутам в провинции Алеппо.

«Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби– Телль-Тамр – Мамбрука – Бтейман – Алия – Телль-Тамр – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия», - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирала Олег Журавлев.

По его словам,зафиксировано три обстрела населенных пунктов в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации Джебхат-ан-Нусра»*.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 021,4 тонны. Медицинскими специалистами Министерства обороны Российской Федерации помощь оказана 132 874 жителям Сирии.

«Джебхат-ан-Нусра»* - запрещенная в РФ террористическая организация. 

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