Российские военные провели патрулирование в Алеппо

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. В том числе продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Военная полиция РФ провела патрулирования по маршрутам в провинции Алеппо.

«Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби– Телль-Тамр – Мамбрука – Бтейман – Алия – Телль-Тамр – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия», - сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирала Олег Журавлев.

По его словам,зафиксировано три обстрела населенных пунктов в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации Джебхат-ан-Нусра»*.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 021,4 тонны. Медицинскими специалистами Министерства обороны Российской Федерации помощь оказана 132 874 жителям Сирии.

«Джебхат-ан-Нусра»* - запрещенная в РФ террористическая организация.