Зеленский сообщил об обсуждении с Россией обмена пленными

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после освобождения 20 украинцев, которые удерживались в Донбассе, Киев ведет переговоры о возвращении соотечественников из России.

«Следующий шаг: мы хотим обменять тех людей, которые находятся или в Крыму, или на территории Российской Федерации. Это немного сложнее, так как параллельно коронавирус. Но мы понимаем, что жизнь на коронавирусе не останавливается», - заявил Зеленский в эфире программы «Свобода слова» на телеканале «Украина».

По словам украинского президента, Киев в контактной группе по Донбассу в Минске предложил продолжать ведение переговоров в формате видеосвязи. Так как необходимо вести переговоры по мере необходимости, а не по графику.

«Сейчас в начале каждой недели у нас проходит "видео-Минск". Мы хотим шагать вперед, потому что только это сейчас приближает нас к решению глобально этого вопроса (окончание конфликта в Донбассе - прим. ред.)», - сказал Зеленский.

16 апреля, Киев и Донецкая народная республика совершили первую в текущем году процедуру обмена пленными. Все освобожденные в настоящее время получают медицинскую помощь специалистов. По сообщавшейся ранее информации, Украина должна была передать ДНР девять человек, ДНР Киеву - 11.