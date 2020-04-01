В России изменили правила техосмотра

Автомобили младше четырех лет теперь освобождены от техосмотра. Соответствующая поправка присутствует в законе о расширении полномочий правительства, принятом Госдумой.

Ранее в России проходить техосмотр должны были легковые автомобили всех классов, а также грузовой транспорт массой до 3,5 тонн, мотоциклы, прицепы и полуприцепы после трех лет эксплуатации.

Кроме того, депутаты изменили сам Федеральный Закон о техосмотре: теперь автомобили в возрасте от 4 до 10 лет должны будут проверяться каждые два года, а транспорт старше 10 лет - ежегодно.

Также каждый год техосмотр проходят автобусы, такси и грузовики не старше 5 лет.

В феврале Минтранс РФ обнародовал проект изменений в правила прохождения техосмотра, согласно которому сотрудники ГИБДД получат право аннулировать диагностическую карту, выдаваемую по результатам ТО, в случаях, когда автомобиль диагностику не проходил, или техосмотр был сделан с нарушением существующих правил.