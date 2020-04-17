Власти Москвы спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19

В ближайшие 2-3 недели ожидается пик заболевание коронавирусом в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в российской столице ведется масштабная работа по перепрофилированию коек под больных с COVID-19.

«Сегодня все городские и федеральные структуры работают на одну цель - обеспечить всем необходимым медиков», - добавила она.

Ранее Ракова сообщила, что в Москве выздоровели еще 123 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что в столице стабильно за сутки выздоравливают более сотни человек, и выразила надежду на сохранение этой позитивной динамики.