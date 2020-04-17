В Кемеровской области умер первый человек с COVID-19

В Кемеровской области умерла первая пациентка с коронавирусом. Она находилась в реанимации города Белово. Причем, по словам губернатора региона Сергея Цивилева, заражение COVID-19 было выявлено лишь посмертным тестом.

«Первый тест на коронавирус у данного пациента показал отрицательный результат. Результаты второго, посмертного теста, поступившие в ночь с 16 на 17 апреля, подтвердили наличие у пациента коронавирусной инфекции», - написал Цивилев в своем паблике.

В свою очередь, министр здравоохранения Кемеровской области Михаил Малин сообщил, что умерла пациентка в возрасте 64 лет, страдавшая сахарным диабетом.

Всего на территории региона выявлено 27 случаев заболевание коронавирусной инфекцией.Шесть человек уже выздоровели и были выписаны из больниц.