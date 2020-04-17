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Врач рассказала, что необходимо пить для улучшения работы мозга

Светлана Головина
09:26 17.04.2020
По словам нейропсихолога, в период самоизоляции рекомендуется пить какао и напитки с содержанием женьшеня.
Врач рассказала, что необходимо пить для улучшения работы мозга
© Фото: Creativ Studio Heinemann, imageBROKER.com, Globallookpress

Большинство людей стараются восстановить усталость чаем и кофе, однако их эффективность отмечается, если пить не более двух чашек в день, так как большее количество наоборот притупляет реакцию, считает нейропсихолог Ирина Хвингия.

Чтобы избежать утомляемости и снижения работоспособности необходимо употреблять напитки с содержанием женьшеня.

«Достаточно двух-трех капель настойки на стакан воды два раза в день, чтобы достаточно долго поддерживать работоспособность», - сказала эксперт.

Она рекомендует настаивать корень женьшеня в кипятке, однако можно использовать и в виде настоек на спирту, которые продаются в аптеках.

Помимо этого эффективным средством для повышения работоспособности является какао.

По словам нейропсихолога, за счет содержания полезных веществ, в частности, флавонола, напиток улучшает кровообращение мозга. Помимо этого есть элементы, которые способствуют выработке дофамина, отвечающего за хорошее настроение человека.

«Какао можно пить не только для работоспособности, но и для успокоения, что очень полезно во время самоизоляции», - пояснила Хвингия в эфире радио Sputnik.

Также эксперт отметила, что положительное влияние на работу мозга оказывают различные напитки из фруктов и ягод.

Так, яблоки повышают эластичность сосудов и не дают им закупориваться, что предотвращает появление инсультов, черника и голубика - улучшают память, ежевика и малина - улучшают приток крови.

«Чтобы приготовить полезный напиток, можно развести варенье с водой, сделать компот, но эффективнее действуют напитки, где с водой разводятся перетертые ягоды», - добавила нейропсихолог.

На данный момент в связи с распространением коронавируса режим самоизоляции в России был введен до 30 апреля. Число инфицированных COVID-19 превышает 27 тысяч человек.

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