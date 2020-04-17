В Москве от коронавируса вылечились еще 123 человека

В Москве выздоровели еще 123 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что в столице стабильно за сутки выздоравливают более сотни человек, и выразила надежду на сохранение этой позитивной динамики.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1 517», - сказала Ракова.

Для подтверждения отсутствия заболеваний у человека врачи после лечения проводят специальные исследования.