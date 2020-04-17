Работающие пенсионеры смогут оформить больничный с 20 по 30 апреля

Работающие россияне старше 65 лет, находящиеся на самоизоляции, смогут получить больничный в период с 20 по 30 апреля. Документ будет выдан на основе данных, переданных работодателям, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

«Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы», - отметил он.

По словам Котякова, данная мера необходима для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

В начале апреля правительство РФ утвердило порядок оформления больничных листов, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам в возрасте 65 лет и старше в период нахождения на карантине в связи с распространением COVID-19.