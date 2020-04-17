Главврач больницы в Коммунарке озвучил число пациентов с COVID-19

На лечении в больнице Коммунарке состоит 501 человек. Из них 45 – в отделении реанимации и интенсивной терапии, сообщил главврач учреждения Денис Проценко.

По его словам, из указанного числа 23 человека подключены к аппарату ИВЛ.

«С диагнозом внебольничная пневмония - 499, COVID подтвержденный – 351», - подчеркнул Проценко на своей странице в Facebook.

За сутки в больницу поступили 64 пациента. Был выписаны 48 человек.