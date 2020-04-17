«Союз МС-15» с членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
На борту корабля прибыл российский космонавт Олег Скрипочка и двое астронавтов NASA.
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В пятницу, 17 апреля, пилотируемый корабль «Союз МС-15» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) приземлился в Казахстане.Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.
С космической станции на Землю вернулись три человека - россиянин Олег Скрипочка и астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.
Незадолго до этого стало известно, что в американском сегменте МКС сработала аварийная сигнализация.
На данный момент на станции до 22 октября 2020 года остались россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди.