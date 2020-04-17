Названа температура гибели коронавируса

Коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. К такому выводу пришли специалисты из Университета Прованса.

Французские исследователи провели эксперимент, в ходе которого исследователи нагревали коронавирус до 60 градусов в течение часа. Однако некоторые штаммы COVID-19 после такого эксперимента продолжали размножаться. Полностью обезвредить коронавирус удалось после нагрева в 92 градуса в течение четверти часа.

Для проведения эксперименты были использованы клетки почек африканской зеленой обезьяны, зараженные штаммом COVID-19. Инфицированные клетки были помещены в две пробирки – с чистой средой и с белками животного происхождения.

Ожидается, что результаты исследования должны поспособствовать выбору наиболее подходящего протокола дезактивации вируса для предотвращения угрозы заражения специалистов, которые работают с образцами.