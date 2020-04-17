Аварийная сигнализация сработала на американском сегменте МКС

На американском сегменте Международной космической станции (МКС) перед расстыковкой пилотируемого корабля «Союз МС-15» сработала аварийная сигнализация.

Уточняется, что корабль с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами NASA Эндрю Морганом и Джессикой Меир отстыковался от модуля «Звезда» и отправился на Землю в ночь на 17 апреля.

О срабатывании сигнализации примерно за 10 минут до расстыковки с кораблем сообщил командиру Кристоферу Кэссиди специалист центра управления полетами в Хьюстоне.

На данный момент о причинах произошедшего не уточняется.

На МКС до 22 октября остались россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди, пишет РИА Новости.