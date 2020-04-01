Неизвестный корабль протаранил судно береговой охраны в Венесуэле

Пассажирский корабль Resolute под португальским флагом зашел в воды, находящиеся под юрисдикцией Венесуэлы, недалеко от острова Тортуга. Навстречу ему вышел корабль береговой охраны. Resolute пошел на таран, и венесуэльское судно затонуло. Экипаж удалось спасти. Об этом сообщает МИД Венесуэлы.

Президент страны Николас Мадуро попросил власти Кюрасао оказать содействие в расследовании инцидента.

«Министерство иностранных дел Венесуэлы и Министерство обороны инициировали соответствующие процедуры на дипломатическом и военном уровнях, чтобы прояснить этот случай», - цитирует РИА Новости сообщение венесуэльского МИДа.

Власти Венесуэлы не исключают того, что на борту Resolute находились наемники, которые должны были напасть на военные базы страны.