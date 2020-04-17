Названы «мишени» COVID-19 в организме человека

При попадании в организм человека коронавирус инфицирует клетки, на поверхность которых можно прикрепиться шипами за счет наличия определенного белка на их поверхности, считает врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили.

Он уточнил, что таким белком является ангиотензинпревращающий фермент II, расположенный на мембранах клеток легочных альвеол, кровеносных сосудов, кишечника, а также сердца.

По его словам, за счет специфики COVID-19 примерно у 3% инфицированных, заболевание начинается с диареи или позже сопровождается ей.

«У большинства зараженных пациентов вирус выделяется со стулом, поэтому ПЦР-диагностика с использованием мазка из прямой кишки точнее, чем стандартное тестирование по мазку из носа или ротоглотки», - цитирует сайт «Комсомольской правды» профессора.

Накануне Роспотребнадзор напомнил гражданам, что в период пандемии необходимо строго соблюдать временные ограничения для сохранения своего здоровья, а также безопасности окружающих.

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