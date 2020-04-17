Роспотребнадзор дал советы, как приблизить окончание самоизоляции

В период пандемии временные ограничения являются важным фактором для сохранения своего здоровья и окружающих, напоминают эксперты Роспотребнадзора.

«Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно рекомендациям специалистов, в период самоизоляции необходимо оставаться дома и общаться с родственниками дистанционно.

В случае выхода на улице нужно обязательно использовать медицинскую маску, а также соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 метра.

Накануне врач-отоларинголог рассказал «Звезде», что необходимо делать, если сосед по квартире инфицирован COVID-19.

Всего с начала пандемии на территории России заражены свыше 27 тысяч человек.