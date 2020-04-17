Назван способ, как победить психологический дискомфорт в период пандемии

Вынужденная самоизоляция в связи с распространением коронавируса оказывает серьезный психологический дискомфорт на многих людей, из-за чего необходимо напоминать себе, что эта ситуация обязательно закончится. Об этом заявила руководитель «Московской психологической лаборатории 12» Юлия Зотова.

По словам специалиста, человеческая психика так устроена, что может справляться с любыми ограничениями, если они конкретны.

Помимо этого, для стабилизации психики полезно размышлять о планах на будущее, что вы будете делать сразу после окончания пандемии.

«При построении планов наступает относительная ясность, в этот момент психика справляется с тревогой и дискомфортом» – сказала Зотова в эфире радио Sputnik.

Согласно последним данным, на территории России коронавирус был диагностирован у 27 938 человек, выздоровели - 2 304, жертвами стали - 232.