Врач рассказала о специфике COVID-19 у молодежи

Инфицированные коронавирусом молодые люди переносят инфекцию достаточно тяжело, сообщила главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.

По ее словам, число молодежи, которые заражены COVID-19 увеличивается, а сам процесс течения болезни проходит с осложнениями.

«Летальные исходы случаются и при отсутствии сопутствующих заболеваний», - отметила Лысенко в эфире телеканала «Россия-1».

Зачастую причиной осложнений является то, что инфицированные слишком поздно обращаются за помощью к врачам, пояснила врач.

На данный момент в России заражены свыше 27 тысяч человек, в мире - более двух миллионов.