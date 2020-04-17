Врач рассказала о специфике COVID-19 у молодежи
По словам специалиста, многие молодые люди переносят инфекцию тяжело, несмотря на отсутствие хронических заболеваний.
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Инфицированные коронавирусом молодые люди переносят инфекцию достаточно тяжело, сообщила главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
По ее словам, число молодежи, которые заражены COVID-19 увеличивается, а сам процесс течения болезни проходит с осложнениями.
«Летальные исходы случаются и при отсутствии сопутствующих заболеваний», - отметила Лысенко в эфире телеканала «Россия-1».
Зачастую причиной осложнений является то, что инфицированные слишком поздно обращаются за помощью к врачам, пояснила врач.
На данный момент в России заражены свыше 27 тысяч человек, в мире - более двух миллионов.