Подготовка к карантину: на хлебозаводе в Сирии ужесточили меры безопасности

По главной сирийской трассе М-5 в освобожденные от боевиков районы начали доставлять грузы для подготовки к карантину.

Дорога, которую сейчас патрулируют российские и турецкие военные, проходит через провинцию Хама. Ее еще не коснулся коронавирус. Самая важная помощь, которую могут оказать здесь остальным районам страны - продовольствие и, в первую очередь, хлеб.

В административном центре провинции, городе Хама, уже закрыты места массового скопления людей, но хлебозаводы работают. Там даже увеличили норму выпечки. И ужесточили меры безопасности: ежедневно дезинфицируют цеха, а все сотрудники обязаны работать в масках. Местные власти не намерены останавливать производство даже при возможном ужесточении карантина. В первую очередь, муку и хлеб из Хамы по охраняемой российскими патрулями трассе поставляют в недавно освобожденные районы Идлиба и Дейр-эз-Зора.