Врач рассказал об опасной реакции иммунитета на COVID-19

Иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать повышенную реакцию, что может привести к осложнениям, рассказал хирург-онколог больницы, которая перепрофилированна для пациентов с коронавирусом, Андрей Атрощенко.

Он заявил, что может возникнуть так называемый «цитокиновый шторм», то есть гиперреакция иммунной системы. Данное состояние может привести вплоть до реанимации.

«Агрессия этой болезни кроется в реакции иммунитета. Принимаю человека, который себя достаточно неплохо чувствует. Компьютерная томограмма легких у него тоже относительно нормальная. А через три-четыре дня пациент ухудшается, вплоть до реанимации», - передает его слова «Лента.ру».

Всего в мире насчитывается более двух миллионов зараженных коронавирусной инфекцией. Большинство выявлено в США - 667 тысяч больных. Россия, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, занимает 15 место по количеству заболевших. По данным сайта стопкоронавирус.рф, на территории нашей страны зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии выявлено 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.