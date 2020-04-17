«Физкультминтука» и соблюдение ритуалов: в МЧС дали советы по эффективной работе «на удаленке»

При длительном периоде самоизоляции для создания рабочей обстановки дома не помешают некоторые офисные ритуалы, например перерыв на кофе. В МЧС РФ порекомендовали также разбавлять домашнюю обстановку физической разминкой, так как при работе «на удаленке» движений меньше.

Чтобы эффективно работать из дома в период самоизоляции, в ведомстве посоветовали организовать свое рабочее место. Например, следует наладить необходимую инфраструктуру на домашнем компьютере, чтобы она не пересекалась с личной информацией.

«Можно попробовать завести отдельный профиль или использовать дополнительный браузер, чтобы вкладка рабочей почты не накладывалась на вкладку с личными страницами», - передает РИА Новости.

Также не лишним будет организация рабочей зоны в квартире. В ведомстве также рассказали, что можно составлять список задач, и по мере их выполнения вычеркивать. Такой способ самоорганизации позволит соблюдать распорядок дня и дисциплину в рабочее время.

Ранее эксперты также советовали, как поднять эффективность своей работы из дома. В частности, можно договориться с членами семьи, особенно с детьми, по каким именно вопросам вас можно беспокоить в течение дня, а что можно отложить на более поздний срок.