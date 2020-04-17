В условиях сложной эпидемической ситуации: российские военные провели работу в больнице города Чуприя

Российские военные медики повторно провели работу в городской больнице города Чуприя, где, наряду с Белградом, Валево и Нишем сложилась наиболее сложная эпидемическая ситуация. Специалисты отметили, что рекомендации, которые они давали ранее сербским коллегам соблюдаются, как и действия медперсонала больницы по организации приема и первичного диагностирования поступающих больных.

Российские медики также проконсультировали сербских врачей по вопросам лечения пациентов, инфицированных COVID-19.

Три врачебно-сестринские бригады приняли участие в осмотре и лечении 37 пациентов с коронавирусом в больницах городов Лесковац и Заичар.

Российские специалисты РХБ защиты в свою очередь также не оставляют работы по борьбе с коронавирусом. Они продолжили проведение дезинфекции - за сутки обработано 11 объектов, в том числе в военной академии МО Сербии в городе Белград, городские поликлиники и дом престарелых в Чуприи и Нише.

Всего российским сводным отрядом действующим в Республике Сербия проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 39 объектах в 8 городах Республики Сербия. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении 341 пациента, инфицированных Covid-19.