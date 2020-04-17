Корабль «Союз МС-15» с экипажем отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-15» отстыковался от МКС и начал возвращение на Землю. На борту находятся россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир.

Посадка запланирована на 8.16 по московскому времени в 147 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган, говорится в сообщении Роскосмоса.

Уточняется, что на станции до 22 октября остались россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди.