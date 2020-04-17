Комиссия Минобороны Казахстана приступила к расследованию крушения МиГ-31

Комиссия министерства обороны Казахстана приступила к расследованию крушения истребителя МиГ-31 близ Караганды.

«Назначенная комиссия министерства обороны незамедлительно приступила к расследованию авиационного происшествия. На место вылетели главнокомандующий силами воздушной обороны и командующий военно-воздушными силами», - говорится в сообщении на сайте Минобороны Казахстана.

В ведомстве уточнили, что истребителем управляли опытные военные летчики в звании подполковников, имеющие общий налет 1161 и 888 часов. Сейчас они находятся в больнице. Состояние одного из пилотов удовлетворительное, у второго - средней степени тяжести.

Напомним, что крушение воздушного судна произошло 16 апреля в 19.03 по местному времени. Самолет разбился в 10 км от аэропорта одного из крупнейших областных центров Казахстана - Караганды. При этом летчики успели катапультироваться. ЧП случилось во время выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства вблизи города Караганды.

Предварительной причиной аварии эксперты назвали отказ работы правого двигателя самолета.