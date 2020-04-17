Правительство расширило список граждан с правом пересекать госграницу

Правительство РФ расширило перечень лиц, которым можно пересекать государственную границу в условиях пандемии коронавируса. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, 16 апреля опубликовано на портале правовой информации.

Новым распоряжением в список добавлены военные и гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной отрасли, занятые на строительстве за рубежом, а также экипажи морских судов, следующие на смену коллегам в зарубежные порты.

Ранее исключение на пересечение границы предоставлялось дипломатам, транзитным пассажирам, направляющихся в Калининград, а также россиянам, выезжающих за рубеж на похороны родственников.

Также при предоставлении необходимой информации допускался выезд граждан, постоянно проживающих на территории ЛНР и ДНР.

Напомним, что 30 марта Россия полностью закрыла сухопутную государственную границу. С 4 апреля РФ полностью остановила международное авиасообщение, а затем и железнодорожное. Данные меры предпринимались для того, чтобы снизить распространение инфекции. Также приостановлено регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют лишь рейсы, осуществляющие транспортировку россиян, находящихся за рубежом. Для их эвакуации при необходимости привлекут Министерство обороны России и МЧС

Всего в мире насчитывается более двух миллионов зараженных коронавирусной инфекцией. Большинство выявлено в США - 667 тысяч больных. Россия, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, занимает 15 место по количеству заболевших. По состоянию на 16 апреля, на территории нашей страны зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии выявлено 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.