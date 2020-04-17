«Аллигаторы» и «Ночные охотники» в небе: под Петербургом прошли тренировки воздушной части Парада Победы

В небо над аэродромом Пушкин взлетели 15 вертолетов армейской авиации Западного округа, в рамках подготовки к воздушной части парада Победы. Тренировки проходят сразу на нескольких военных аэродромах за пределами города. Отдельно тренируются экипажи самолетов транспортной авиации в Левашово. Во время парада экипажам предстоит пролететь над Дворцовой площадью.

К взлету готовы разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», многоцелевые Ми-8, и Ми-28 «Ночной охотник». Экипажи отрабатывали маневры на скорости 200 километров в час и на высоте 150 метров, оттачивая групповую слетность. Также были отработаны выдержка интервала и дистанции.

У экипажей армейской авиации запланировано еще несколько тренировок до генеральной репетиции, во время которой «Аллигаторам» и «Ночным охотникам» присоединятся транспортные самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134.

В этом году парад Победы и другие традиционные мероприятия, такие как «Бессмертный полк», не состоятся 9 мая из-за эпидемиологической ситуацией в стране. Об этом заявил 16 апреля президент России Владимир Путин на совещании Совбеза РФ. Подготовку поручено перенести на другую дату в текущем году.