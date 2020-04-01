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Стартовая платформа космодрома «Морской старт» пришвартуется в Приморье

Татьяна Полуказакова
07:41 01.04.2020
Платформа Odyssey снята с гонконгского грузового судна.
Стартовая платформа космодрома «Морской старт» пришвартуется в Приморье
© Фото: Дмитрий Рогозин, twitter

Стартовая платформа Odyssey космодрома «Морской старт» пришвартуется в Приморье. Ее доставило гонконгское грузовое судно Xin Guang Hua.

Все официальные процедуры на платформе были проведены накануне. Об этом сообщил директор Славянского судоремонтного завода Андрей Якимчук. По его словам, швартовка должна была начаться около 6 утра по Москве.

В середине марта в Приморье уже прибыло сборочно-командное судно Sea Launch Commander.

На Славянском судоремонтном заводе пройдут работы по ремонту и реконструкции плавучего космодрома.

Плавучий космодром «Морской старт» законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний, 36-й пуск украинской ракеты-носителя «Зенит», большая часть которой состояла из российских комплектующих. Владельцем ракетно-космического комплекса сейчас является группа компаний S7.

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