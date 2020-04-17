Отряд РХБ защиты ЗВО провел спецочистку объектов медцентра в Нижнем Новгороде

Отряд РХБ защиты Западного военного округа провел спецочистку объектов первого многофункционального медицинского военного госпиталя в Нижнем Новгороде, рассчитанный на 60 койко-мест.

Специалисты обработали проезжие части, тротуарные дорожки и машины скорой помощи, закрепленные за госпиталем, а также внешние стены сооружений, внутренние коридоры, комнаты и медицинские боксы перед открытием многофункционального медицинского центра.

Всего специальной обработке территорий подверглись свыше восемь тысяч квадратных метров медицинского центра, свыше 20 машин карет скорой помощь, а также военных машин обеспечения жизнедеятельности.

Многофункциональный центр в Нижнем Новгороде стал первым из 16 быстровозводимых госпиталей Минобороны в 15 регионах страны, который начал свою работу. Накануне туда прибыли военные врачи - инфекционисты, пульмонологи, анастезиологи и рентгенологи. Также завершена установка и монтаж компьютерного томографа, рентген оборудования, аппарата УЗИ, оборудования анестезиологии и эндоскопии.

Возводимые центры являются объектами капитального строительства с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик построенных медицинских центров. Завершение строительства позволит обеспечить необходимой специализированной медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданского населения.