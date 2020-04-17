Адвокат Ярошенко заявил о жалобах летчика на симптомы коронавируса

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в федеральной тюрьме в американском городе Данбери сообщил, что у него все симптомы коронавируса. Об этом «Звезде» рассказал адвокат россиянина Алексей Тарасов.

«Тюрьма является одним из эпицентров распространения коронавирусной инфекции среди федеральных тюрем США», - отметил он.

По его словам, в ходе телефонного разговора Ярошенко пожаловался на то, что испытывает характерные симптомы инфекции и опасается, что у него, вероятно, она есть.

«В его казарме, где в общей сложности пребывает 100 человек, некоторые из заключенных пребывали в тяжелом состоянии, и их впоследствии забирали из общего помещения и относили в изоляцию», - добавил адвокат.

Также Тарасов рассказал, что на прошлой неделе был отправлен запрос в федеральное бюро тюрем с просьбой освободить Ярошенко, сократить его срок и позволить ему вернуться в Россию, где его медицинские нужды будут в полной мере удовлетворены. К тому же сам генеральный прокурор ранее отдавал распоряжение максимально освободить заключенных с территории тюрьмы.

Незадолго до этого посольство РФ в США обратилось к американским властям со срочным запросом об оказании медицинской помощи россиянину.

Гражданин России, пилот Константин Ярошенко был приговорен к 20 годам лишения свободы в 2011 году. Россиянина арестовали в мае 2010 года в Либерии и обвинили в подготовке сговора для транспортировки крупной партии наркотиков на территорию США.