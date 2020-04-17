Минфин назвал приоритетные расходы для регионов

Минфин России призвал регионы обратился отказаться от финансирования неприоритетных расходов. Письмо главы ведомства Антона Силуанова с соответствующими рекомендациями было направлено в субъекты РФ. Из документа следует, что местные власти в первую очередь должны тратить деньги на исполнение социальных обязательств, поддержку пострадавших от пандемии отраслей, профилактику коронавируса. Следующим пунктом идет компенсация доходов по итогам 2020 года.

Глава Минфина подчеркнул недопустимость появления просроченной задолженности по этим обязательствам, передают «Известия».

Уточняется, что значительная часть субъектов собирается или уже отказалась от ранее запланированных расходов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее заявлял, что в федеральном бюджете зарезервирован 171 миллиард рублей на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризации бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов

Владимир Путин также давал поручения правительству и Минфину разработать меры дополнительной поддержки региональных бюджетов для их устойчивости в нынешней ситуации. По его словам, на борьбу с коронавирусной инфекцией в регионах предусмотрена необходимая федеральная поддержка. В том числе более 33 миллиарда рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах, инфекционных отделениях»