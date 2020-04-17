В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена ситуацией с распространением коронавируса в России и ряде других стран, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он отметил положительную динамику в некоторых европейских странах, таких как Германия, Италия, Испания, Франция.

«Но скромные позитивные сигналы из одних стран омрачаются стабильным или увеличивающимся количеством новых случаев в других, включая Великобританию, Турцию, Украину, Белоруссию и Россию», - сказал Клюге.

Представитель организации поблагодарил страны, которые соблюдают введенные ограничения.

«Несмотря на весеннюю погоду, мы находимся посреди шторма. Пока в некоторых странах число новых выявленных случаев заболевания COVID-19 снижается, другим еще только предстоит ощутить полное воздействие», - передает его слова РИА Новости.

Также Клюге назвал солидарность ключевым моментом в борьбе с эпидемией и призвал страны учиться слушать друг друга.

Всего в мире насчитывается более двух миллионов зараженных коронавирусной инфекцией. Большинство выявлено в США - 667 тысяч больных. Россия, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, занимает 15 место по количеству заболевших. По состоянию на 16 апреля, на территории нашей страны зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии выявлено 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.