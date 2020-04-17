В Москве умер 21 пациент с COVID-19

За минувшие сутки жертвами коронавируса стали еще 21 человек, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. У пациентов были положительные результаты тестов на инфекцию и подтвержден диагноз пневмония.

Сообщается, что возраст пациентов варьируется от 34 лет до 91 года.

«34-летнего мужчина установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких». Также он страдал болезнью Пиквика», - говорится в сообщении.

Другие пациенты также имели сопутствующие заболевания - гипертонию, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. Шестеро имели сахарный диабет второго типа.

Оперштаб напоминает о необходимости соблюдения режима самоизоляции, особенно пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Напомним, что всем жителям следует оставаться дома до 1 мая. Исключением является - поход в магазин, аптеку, выгул домашнего животного, обращение в медицинскую организацию.

На сегодня в России насчитывается 32 008 пациентов с диагнозом COVID-19. При этом 2590 человек выздоровели и 273 умерли. Большинство заболевших находятся именно в Москве - 18 105 человек.