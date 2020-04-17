Печальная статистика: число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч, выявлено более 2,2 миллиона случаев заражения, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику заболевания. При этом более 560 тысяч человек вылечились от COVID-19.

Большинство зараженных насчитывается в США - почти 685 тысяч человек. Далее идут такие страны как Испания, Италия, Франция и Германия. Россия поднялась на две строчки выше в списке - с 15 на 13 место. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, за последние сутки выявлено 4070 случаев заражения. Всего в нашей стране 32 008 пациентов с диагнозом COVID-19. При этом 2590 человек выздоровели и 273 умерли.