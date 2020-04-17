Выполнить точно в срок: еще 228 строителей присоединились к строительству военного госпиталя в Оренбурге

Количество строителей двухэтажного военного госпиталя в Оренбурге увеличилось с 454 до 682 человек - на 228 рабочих. Объем готовности объекта составляет 50 процентов.

Строители за рекордно короткие сроки полностью подготовили фундамент, установили 99% сэндвич-панелей, уже выполнены работы по устройству плиты перекрытия второго этажа. Таже установлено более половины от общего числа внутренних перегородок.

Набранный темп работ позволяет выполнить поставленную задачу точно в срок. Специалисты работают на строительстве круглосуточно семь дней в неделю.

Ход строительства проконтролировал командующий 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

Многофункциональный медицинский центр будет иметь 60 койко-мест. Общая площадь составит более 6 тысяч квадратных метров. В будущем медпомощь здесь смогут получить военнослужащие и военные пенсионеры, а при необходимости и гражданские лица.

Работу всех 16 медицинских центров будут обеспечивать 400 военных врачей, 950 среднего и 800 младшего медицинского персонала. Всего будет задействовано более 2300 человек как военного, так и гражданского персонала.

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Работы ведутся специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России в 15 регионах страны с общим опережением графика в три смены в круглосуточном режиме.

Возводимые центры являются объектами капитального строительства с применением современных технологий, позволяющих сократить сроки при достижении максимальных качественных и эксплуатационных характеристик построенных медицинских центров.