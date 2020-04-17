В Москве принудительно госпитализировали более 200 нарушителей карантина

Больше 200 нарушителей карантина, которые официально находились на домашнем лечении, были принудительно госпитализированы в Москве. Оформив согласие на домашнее лечение и самоизоляцию, граждане забыли о правилах и нарушили режим. Теперь их будут лечить в обсервационных центрах.

Выявлять нарушителей в столице помогают камеры видеонаблюдения. За последние сутки они зафиксировали два десятка случаев самовольного выхода из карантина. Общая сумма штрафов за нарушение режима в Москве уже превысила один миллион рублей.

А вот в Сибири и на Дальнем Востоке потеплело и многие забыли о самоизоляции. В Хабаровске сейчас - до +20 градусов тепла. «Прогульщиков режима» не останавливают даже закрытые ворота городского парка.

Из-за нарушителей в различных регионах РФ растет заболеваемость COVID-19. На карантин полностью закрыт один из районов Владимирской области. В Петушках запрещен въезд и выезд - за сутки там зарегистрировано свыше 30 новых случаев. Ввести карантин решили также в курортном Пятигорске. А в Саратовской области власти объявили пропускной режим.