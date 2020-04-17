Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Секретарь безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайан провели телефонные переговоры, обсудив продолжение сотрудничества Москвы и Вашингтона в сфере борьбы с коронавирусом.

Как сообщили в пресс-службе Совета безопасности РФ, теме борьбы с COVID-19 было уделено приоритетное внимание. Помимо нее также обсуждались вопросы, входящие в компетенцию советов безопасности России и США.

Ранее президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил готовность Вашингтона направить в Россию оборудование для борьбы с коронавирусом. Глава США заявил, что когда в его стране наладят выпуск соответствующих приборов, он с радостью поделится ими с Россией, в ответ на гуманитарный груз, который направили власти РФ в Америку для борьбы с COVID-19.