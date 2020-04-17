Полиция усилит меры безопасности на Пасху в Москве и Подмосковье

Несмотря на то, что в РПЦ призвали верующих не посещать храмы на Пасху в связи с введенным режимом самоизоляции, руководство правоохранительных органов уверено, что не все граждане РФ будут следовать данным рекомендациям.

Для этого будут приняты дополнительные меры безопасности: 19 апреля у храмов и церквей Москвы и Подмосковья будет усилено полицейское патрулирование.

Стражи порядка смогут останавливать граждан и будут вправе составить на них протоколы по статье КоАП Москвы «Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы». Ответственность за данное нарушение облагается штрафом в размере четырех тысяч рублей.

Напомним, большинство россиян поддержало призыв Патриарха Московского и всея Руси Кирилла молиться дома и не посещать церковные заведения на фоне распространения эпидемии коронавируса. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома. Ежегодная процедура доставки Благодатного огня из Иерусалима в храм Христа Спасителя в этом году состоится 18 апреля.