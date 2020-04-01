Первые больные COVID-19 появились в Северной Осетии

В Северной Осетии зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. COVID-19 выявлен у двух человек. Регион перешел на режим самоизоляции.

«К сожалению, на данный момент у двух жителей нашей республики тесты подтвердили наличие коронавируса. Их состояние удовлетворительное, они госпитализированы и врачи оказывают им необходимую помощь. Все, кто с ними контактировал, также находятся под медицинским наблюдением», - написал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на своей странице в Instagram.

В России зарегистрировано уже 2337 случаев заражения новой болезнью. 121 человек уже выздоровел, 17 умерли.

Все больше регионов по примеру Москвы и Московской области переходят на «домашний» режим. Жителям можно покидать дома только в случае крайней необходимости. Это поможет остановить рост распространения коронавируса.