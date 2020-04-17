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Срок дистанционной выдачи больничных работающим пенсионерам продлен

Валентина Пескова
20:38 17.04.2020
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Срок дистанционной выдачи больничных работающим пенсионерам продлен
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Работающие пенсионеры, находящиеся на карантине, смогут получить больничные листы дистанционно до 30 апреля. Срок получения документов продлил сегодня соответствующим постановлением премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как объявил премьер, для того, чтобы осуществить выплаты по больничным для данной категории граждан, правительство выделит более 21 миллиарда рублей. Средства, которые получат около двух миллионов человек, будут взяты из Фонда социального страхования.

В документе указано, что граждане РФ в возрасте старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля. Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели передают в ФСС.

Как говорили ранее специалисты, пожилые люди находятся в группе риска по заболеваемости COVID-19. Им настоятельно рекомендовано оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции, введенный до конца апреля.

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