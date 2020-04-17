Путин сообщил об открытии двух новых больниц для лечения инфицированных COVID-19

Президент РФ Владимир Путин в начале видеоконференции о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах, в которой принимали участие губернаторы областей России, сообщил, что в России открылись два абсолютно новых медицинских центра, где будут лечить заболевших COVID-19.

Как рассказал глава России, один из них открылся в поселении Вороновское в Москве. Учреждение рассчитано на 500 мест и начнет прием пациентов уже с ближайшего понедельника, 20 апреля. Второй многофункциональный медцентр Министерства обороны находится в Нижнем Новгороде. Он сможет принять на лечение 60 пациентов и уже готов включиться в работу с сегодняшнего дня.

«Оба этих центра были созданы с нуля в беспрецедентно короткие сроки, за несколько недель. Я искренне благодарю гражданских строителей и военнослужащих Министерства обороны. Коллективы этих центров также уже сформированы. Врачам, медсестрам, медицинскому персоналу предстоит трудная и напряженная работа. От всего сердца хочу пожелать вам успехов», - обратился президент к сотрудникам новых клиник.

Отдельно президент напомнил главам регионов, что они обязаны обеспечить соблюдение выплат заработных плат врачам и медсестрам, занимающихся лечением больных коронавирусом. Начиная с апреля им положены надбавки, которые должны быть сохранены в полном объеме.