В Центробанке рассказали, как осуществляются меры поддержки предпринимателей

В Центробанке озвучили меры поддержки российских предпринимателей. Как сообщила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина, треть заявок на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса уже одобрена.

По ее словам, объем поданных заявок уже составил 11 миллиардов рублей. Из них одобрены заявки на сумму в три с половиной миллиарда.

Льготное кредитование – лишь одна из мер поддержки экономики, о которой ранее говорил президент Владимир Путин во время совещания с кабинетом министров.

Накануне глава правительства РФ Михаил Мишустин выступил с критикой реализации мер экономической поддержки бизнеса со стороны банков, отметив их крайнюю медлительность. Премьер также поручил обеспечить постоянный мониторинг фактического исполнения президентских указаний и проследить за развитием ситуации.

О проблемах, с которыми приходится встречаться в банках населению и представителям компаний, рассказал и Дмитрий Песков.