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Ваши документы: названы условия для передвижения по Москве в период самоизоляции

Валентина Пескова
19:37 17.04.2020
Полицейский патруль имеет право допросить гуляющего по Москве горожанина и составить на него протокол, если у москвича отсутствуют при себе документы.
Ваши документы: названы условия для передвижения по Москве в период самоизоляции
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Для того, чтобы безопасно гулять по Москве, граждане должны обязательно иметь при себе документ, в котором указан адрес их фактического проживания - прописка или регистрация.

В случае, если приезжий в столицу проживает у родственника, собственник жилья должен написать расписку, в которой указан адрес, по которому у него остановился гость из другого города или страны.

Как пояснил сегодня журналистам депутат Мосгордумы Кирилл Щитов, если вышедший на улицу во время режима самоизоляции житель Москвы забыл взять с собой указанные документы, на него будет составлен протокол. Затем инспектор может пригласить нарушителя на разбор, где тот обязан предъявить ему нужные документы.

«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», - цитирует депутата «Интерфакс».

Парламентарий отметил, что в случае, если человек едет на работу на транспорте, в его пропуске не указывается адрес проживания. Представитель Мосгордумы посоветовал этой категории граждан оформить дополнительный пропуск для поездки в магазин в выходные, так как в будние дни можно обойтись только рабочим пропуском.

Как стало известно сегодня, в Москве в период с 11 по 17 апреля было составлено более 13,5 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции.

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