Набиуллина оценила идею раздачи гражданам РФ «денег с вертолета»

Прямые выплаты денежных сумм населению, которые экономисты между собой называют «деньги с вертолета», осуществляемые в качестве мер поддержки в ряде стран, среди которых США и Япония, не актуальны для России. Как прокомментировала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, такой инструмент денежно-кредитной политики Российской Федерации не нужен.

«Прямые выплаты как элемент социальной поддержки, безусловно, в таких условиях должны быть, но "вертолетные деньги"… - это совершенно другое, в этом нет никакой необходимости в наших условиях», - считает Набиуллина.

По словам банкира, власти РФ уже приняли меры прямой адресной поддержки граждан, увеличив пособия по безработице, выдавая гранты компаниям, сохраняя зарплату граждан и другие адресные меры для семей с детьми.

Напомним, 15 апреля некоторые российские эксперты в области финансов предложили радикальный способ подъема российской экономики по окончании эпидемии коронавируса. Он заключается в раздаче денег населению из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Специалисты предположили, что государство могло бы выдать гражданам до 20 тысяч рублей каждый месяц в период карантина, а также компенсировать оплату ЖКХ и увеличить пенсию.