Врач объяснил опасность самолечения во время эпидемии COVID-19

Соблюдать режим самоизоляции, который президент РФ ввел в стране до конца апреля, необходимо. Это обосновал в комментарии «Звезде» врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев.

«Все логично. Сейчас нам Минздрав выпустил директивы о том, что каждое ОРВИ рассматривается, как подозрение на коронавирус. Идея в том, что если человек заразился COVID-19, лечиться он сам не сможет, потому что лекарств от него, как таковых, нет. Второй момент - он просто выйдет на улицу и заразит там других людей. Например, посетителей поликлиники, куда он пойдет, а если он по дороге будет общаться с патрулями полицейских, то он заразит и полицейских. Вот поэтому такие меры принимаются», - пояснил медик.

Отоларинголог согласен с тем, что люди сейчас выбились люди из привычного ритма жизни. Он полностью сменился: сидя дома, россияне стали меньше двигаться, в связи с чем обычно обостряется течение хронических заболеваний. Например, сердечно-сосудистых.

«Болеть человек может и сам по себе. В конце концов, он и продукты должен получать откуда-то. Он может ходить по магазинам. Или заразиться от волонтеров, которые доставляют ему еду. Конечно, люди могут болеть. Но сейчас позиция государства в том, что человек не должен заниматься самолечением, иначе все это будет ему во вред. Сейчас люди начинают жаловаться, что помощи от государства не оказывается никакой и лечат только больных коронавирусом. Это тоже неправильно. Но нужно понимать, что ситуация с COVID-19 тоже тяжелая сама по себе», - успокоил отоларинголог.

Напомним, президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни в Российской Федерации до конца апреля. В этот период выходить из дома разрешается только в магазин за продуктами, аптеку, выгуливать домашних животных или выносить мусор.