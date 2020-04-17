Медведев призвал россиян получать удовольствия от самоизоляции

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал жителей страны видеть положительные моменты в нахождении на самоизоляции и получать удовольствие от домашней обстановки и занятий.

Медведев подчеркнул, что сегодня важно не нарушать предписания властей - оставаться дома и получать удовольствие. Такой совет политик дал россиянам в интервью РИА Новости.

Приятными во время карантина может быть чтение книг, просмотр программ по телевидению и фильмов и, конечно же, общение с близкими. Зампред посоветовал находить удовлетворение во всем, что нас окружает в домашних условиях.

Между тем, в регионах России продолжается действие режима самоизоляции. Накануне стало известно, что в Краснодарском крае уже продлили карантин до 30 апреля.