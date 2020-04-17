Россиянам разъяснили условия получения льготной ипотеки под 6,5%

Льготная ипотека под 6,5% будет выдаваться россиянам лишь единожды. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы приняли такое решение, что до 6,5% будем субсидировать ставку. Это только на первичное жилье, кто первый раз берет эту ипотеку. Второе - это жилье комфорт-класса», - отметил он.

По словам Хуснуллина, под комфорт-классом подразумевается ограничение цены на жилье – до восьми миллионов рублей в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге. Что касается других российских регионов, тот здесь речь идет о недвижимости до трех миллионов рублей, сказал премьер в эфире Первого канала.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил облегчить выплату ипотеки, запустив льготную программу. В рамках такой программы россияне смогу приобрести жилье комфорт-класса по ставке 6,5%.