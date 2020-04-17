Мантуров призвал регионы не препятствовать торговле в период эпидемии

В период повсеместного режима самоизоляции крайне важно проконтролировать, чтобы граждане были обеспечены продуктами первой необходимости. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По словам министра, в настоящее время торговля должна оставаться важнейшим звеном общественной жизни.

«Регионы должны минимизировать препятствия для работы организаций торговли, которые соблюдают санитарно-эпидемиологические требования», - подчеркнул он.

Мантуров указал, что грузовые поставки товара должны осуществляться без «необоснованных барьеров», в частности административного характера. Заявление было сделано на заседании Координационного совета по промышленности в формате видеоконференции.

Член правительства добавил, что наличие товаров и диапазон цен на них должны проходить тщательный и четкий ежедневный мониторинг.

По словам главы государства, развитие эпидемии в России еще не прошло пиковый этап и риски, связанные с ее распространение остаются очень высокими.