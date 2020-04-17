В Новосибирске резко упал индекс самоизоляции

Родители с детьми и пенсионеры о том, что в регионе введен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции, как будто забыли. По словам корреспондента «Звезды», на улицах Новосибирска очень много людей. При этом, многие горожане выходят на улицу без индивидуальных средств защиты - медицинских масок и перчаток.

Вслед за возобновлением работ промышленных и строительных предприятий в Новосибирске на час продлили режим работы метрополитена и увеличили частоту следования поездов, в результате чего пассажиропоток заметно вырос.

Режим самоизоляции в Новосибирске был введен 1 апреля 2020 года. На сегодняшний день в городе наблюдаются 73 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус. Двое из заразившихся погибли.