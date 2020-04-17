Власти Москвы назвали непростой ситуацию с коронавирусом в городе

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции в городе остается непростой. Тем не менее, борьба с COVID-19 развивается не по самому плохому сценарию.

«Мы идем не по самому плохому сценарию, система начинает работать в плановом режиме», - сказал Собянин.

Мэр столицы также отметил, что медицинская система постепенно начинает работать в плановом, нормальном режиме.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что пик заболеваемости COVID-19 в России пока не пройден.