В России будет создан дополнительный резерв лекарств и оборудования

Глава Российской Федерации Владимир Путин рассказал о новых мерах, планируемых государством для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Президент сообщил о создании дополнительного федерального медицинского резерва, обеспечивающего регионы лекарствами и необходимым оборудованием. Также за счет нового резерва будут предоставляться средства защиты для медиков.

«Прошу оперативно отработать механизм направления этих запасов в те регионы и медицинские учреждения, где складывается наиболее сложная ситуация», - указал Путин.

На совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах российский лидер обозначил, что работа по борьбе с COVID-19 должна быть выполнена профессионально, качественно и укладываться в отведенные сроки.

Кроме этого, Владимир Путин поручил правительству страны обдумать перспективы последующего использования медицинских центров и оборудования, которые сегодня задействованы в борьбе с эпидемией.