Два сотрудника предприятий Роскосмоса с коронавирусом скончались

Трое специалистов ракетно-космической отрасли скончались, у двоих из них был подтвержден коронавирус, еще один с подозрением на него умер от пневмонии, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Два специалиста - 62 и 68 лет, - скончались в больницах, сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет», - говорится в сообщении.